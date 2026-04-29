Російські окупанти на Херсонщині зіштовхнулися з паливною кризою після ударів Сил оборони України по Криму.

Російські війська у районі Голої Пристані зіткнулися з гострою нестачею паливно-мастильних матеріалів. Це прямий наслідок серії атак українських захисників на паливну інфраструктуру окупованого півострова. Про це рух опору «АТЕШ» 29 квітня повідомив у Telegram.

Особливо болючим для ворога став удар по нафтобазі у Феодосії. Через це в угруповання ЗС Росії на Херсонському напрямку виникли проблеми з постачанням пального.

Техніка стоїть, нікуди не рухаємось. Командири наказали жорстко економити — на пересування видають мінімум. Кажуть, паливо буде — але коли ніхто не знає, — розповів український агент у складі угруповання російських військ «Дніпро».

За його словами, загарбники намагаються компенсувати дефіцит дрібними підвозами, але це — «латання дірок».

Нагадаємо, 20 квітня Генеральний штаб Збройних сил України заявив про те, що Сили оборони уразили нафтобазу «Гвардійська» у тимчасово окупованому Криму. Командування наголосило, що ураження таких об'єктів знижує можливості щодо забезпечення пальним військових підрозділів російського агресора.