США допоможуть відбудувати нову безпечну захисну арку Чорнобильської АЕС.

Американський уряд виділить 100 млн дол. на ремонт конфайнментера, який був пошкоджений ударом російського безпілотника. Питання виділення коштів на ремонт об'єкта обговорювалося з міжнародними партнерами під час Міжнародної Чорнобильської конференції. Про це перший віце-прем'єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль 29 квітня повідомив у Telegram.

За його словами, для повного відновлення об'єкта необхідно майже 500 млн євро.

Міністр подякував за допомогу Державному департаменту США, міністру енергетики Крісу Райту та американській делегації за фінансову підтримку, яка допоможе посилити радіаційну безпеку в Європі.

Президент Володимир Зеленський також відреагував на допомогу американців.

Треба відновити повну безпеку конфайнменту. Ми працюємо разом із партнерами заради цього, і кожен внесок наближає нас до мети, — написав глава держави у Telegram.

Нагадаємо, 26 квітня Україна підписала договір з Європейським банком реконструкції та розвитку про виділення 30 млн євро на перший етап ремонту арки. Також тоді партнери взяли на себе перші зобов’язання на майже 100 млн євро.

Європейські експерти прогнозують, що повне відновлення захисної арки триватиме до 2030 року і коштуватиме щонайменше 500 млн євро. Така вартість пов’язана із серйозними збитками, які були завдані російськими обстрілами. Також коштують грошей і складні розвідувальні та ремонтні етапи.