Последствия российской атаки на Одесщину, фото: ГСЧС

Рашисты ночью массированно атаковали Одесщину — повреждены многоэтажки и портовая инфраструктура (ФОТО, ВИДЕО)

1 мая 2026, 09:32
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 травня, знову масовано атакували цивільну інфраструктуру Одещини — є постраждалі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

В Одесі ударними дронами пошкоджено два багатоповерхових житлових будинки. На місцях влучань зруйновано квартири, виникли пожежі. Постраждало двоє людей, їм надається уся необхідна допомога, — зазначив він.

В області також зафіксовано пошкодження портової інфраструктури.

На місцях подій працюють профільні служби, тривають роботи з ліквідації наслідків.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що в Одесі внаслідок російських ударів:

  • у 16-поверховому будинку зруйновано квартиру та спалахнув дах;
  • в іншій багатоповерхівці вогонь охопив 12-й поверх. Двоє людей отримали поранення.

Допомогу від психологів ДСНС цієї ночі отримали 25 людей, серед яких двоє дітей.

Наслідки російської атаки на Одещину, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


