Последствия российской атаки на Одесщину, фото: ГСЧС
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 травня, знову масовано атакували цивільну інфраструктуру Одещини — є постраждалі.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
В Одесі ударними дронами пошкоджено два багатоповерхових житлових будинки. На місцях влучань зруйновано квартири, виникли пожежі. Постраждало двоє людей, їм надається уся необхідна допомога, — зазначив він.
В області також зафіксовано пошкодження портової інфраструктури.
На місцях подій працюють профільні служби, тривають роботи з ліквідації наслідків.
Прес-служба ДСНС повідомляє, що в Одесі внаслідок російських ударів:
- у 16-поверховому будинку зруйновано квартиру та спалахнув дах;
- в іншій багатоповерхівці вогонь охопив 12-й поверх. Двоє людей отримали поранення.
Допомогу від психологів ДСНС цієї ночі отримали 25 людей, серед яких двоє дітей.