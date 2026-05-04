Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Рашисты малыми группами пытались прорвать границу на севере Харьковщины (ВИДЕО)
На півночі Харківської області минулого тижня російські загарбники продовжили активні наступальні дії.
Малими групами, переважно по дві особи, з боку російських населених пунктів Старий та Тишанка ворог здійснював спроби перетнути державний кордон України у напрямку села Землянки. Про це сьогодні, у понеділок 4 травня, повідомила прес-служба ДПСУ.
Під час пересування відкритою місцевістю, задля підвищення мобільності, інколи застосовував мототехніку. Діяв за підтримки дронів, авіації, артилерії та мінометів, — розповіли у ДПСУ.
Зазначається, що розвідувально-ударні групи прикордонної бригади «Гарт» вчасно виявляли рух противника і починали його знищувати ще на ворожій території. Загалом за вказаний період артилеристи, мінометники та піхотинці на цьому напрямку:
- ліквідували 47 окупантів;
- ще 32 було поранено.
Інші змушені були відступити. Під кінець тижня, зазнавши великих втрат, ворог знизив свою активність. Наразі ворожі сили здійснюють поповнення людських ресурсів, імовірно, задля подальшого продовження штурмових дій, — додали у ДПСУ.