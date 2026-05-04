Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Рашисты малыми группами пытались прорвать границу на севере Харьковщины (ВИДЕО)

4 мая 2026, 16:21
На півночі Харківської області минулого тижня російські загарбники продовжили активні наступальні дії.

Малими групами, переважно по дві особи, з боку російських населених пунктів Старий та Тишанка ворог здійснював спроби перетнути державний кордон України у напрямку села Землянки. Про це сьогодні, у понеділок 4 травня, повідомила прес-служба ДПСУ.

Під час пересування відкритою місцевістю, задля підвищення мобільності, інколи застосовував мототехніку. Діяв за підтримки дронів, авіації, артилерії та мінометів, — розповіли у ДПСУ.

Зазначається, що розвідувально-ударні групи прикордонної бригади «Гарт» вчасно виявляли рух противника і починали його знищувати ще на ворожій території. Загалом за вказаний період артилеристи, мінометники та піхотинці на цьому напрямку:

  • ліквідували 47 окупантів;
  • ще 32 було поранено.

Інші змушені були відступити. Під кінець тижня, зазнавши великих втрат, ворог знизив свою активність. Наразі ворожі сили здійснюють поповнення людських ресурсів, імовірно, задля подальшого продовження штурмових дій, — додали у ДПСУ.

Источник: Ракурс


