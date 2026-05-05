11 балістичних ракет і 164 БпЛА атакували Україну в ніч на 5 травня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)
Ракурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 травня (з 18.00 4 травня) противник атакував Україну 11 балістичними ракетами «Іскандер-М» із Ростовської, Воронезької та Брянської областей.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Також ворог задіяв 164 ударні БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивні), «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори типу «Пародія» із напрямків російських Брянська, Курська, Шаталово, Орла, Приморсько-Ахтарська і Міллерово, а також Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.
За попередніми даними, станом на 09.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено одну балістичну ракету та 149 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронамів-імітаторів «Пародія» на півночі, півдні, сході та в центрі країни;
- зафіксовано влучання восьми балістичних ракет та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на десяти локаціях;
- дві ворожі балістичні ракети не досягли цілей, інформація уточнюється.