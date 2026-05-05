Россияне ударили дроном по карете скорой на Херсонщине, четверо медиков ранены. Фото:

https://racurs.ua/n213639-rossiyane-udarili-dronom-po-karete-skoroy-v-hersonskoy-oblasti-chetvero-ranenyh.html

Ракурс

Армія Російської Федерації атакувала медиків у Херсонській області.

У вівторок, 5 травня, близько 16.40 в селі Сагайдачне Новорайської громади вдари по автомобілю екстреної медичної допомоги безпілотником типу «Ланцет». Про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Внаслідок обстрілу постраждали четверо медиків — двоє чоловіків віком 60 та 43 років та дві жінки 43 та 35 років. У них діагностували контузії та закриті черепно-мозкові травми. А старший із чоловіків також зазнав осколкового поранення шиї. Постраждалі отримали допомогу на місці.

Нагадаємо, вдень 5 травня російська авіація скинула КАБи на Запоріжжя. Внаслідок атаки загорілися автомобілі, магазин та підприємство. Пошкоджені житлові будинки, СТО та автомийка. Наразі відомо про 12 загиблих, а також 16 поранених.