В Украине установлены новые температурные рекорды, инфографика: «Укргидрометцентр»
Погода установила новые рекорды в ряде областей Украины (ИНФОГРАФИКА)
Погода в Україні вчора, 5 травня, встановила нові температурні рекорди в кількох регіонах.
Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.
Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати. Зокрема, зафіксовано такі температури:
- у Рівненській області — 27,9°;
- у Львівській області — 27,4°;
- у Тернопільській області — 27,8°;
- в Івано-Франківській області — 30,2°;
- у Чернівецькій області — 28,4°;
- у Вінницькій області — 29,4°.