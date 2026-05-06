В Украине установлены новые температурные рекорды, инфографика: «Укргидрометцентр»

Погода установила новые рекорды в ряде областей Украины (ИНФОГРАФИКА)

6 мая 2026, 20:14
Погода в Україні вчора, 5 травня, встановила нові температурні рекорди в кількох регіонах.

Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.

Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати. Зокрема, зафіксовано такі температури:

  • у Рівненській області — 27,9°;
  • у Львівській області — 27,4°;
  • у Тернопільській області — 27,8°;
  • в Івано-Франківській області — 30,2°;
  • у Чернівецькій області — 28,4°;
  • у Вінницькій області — 29,4°.

Источник: Ракурс


