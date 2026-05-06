Юлия Свириденко, фото: https://t.me/svyrydenkoy

Кабмин отменил ограничения на выезд за границу для отдельной категории женщин-чиновников

6 мая 2026, 21:52
Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії жінок-посадовиць під час воєнного стану.

Про це сьогодні, 6 травня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Відтепер працівниці органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств та інших визначених структур зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень, — розповіла Свириденко.

Вона зазначила, що зміни не застосовуються до:

  • найвищих посадових осіб держави;
  • ключових керівників органів державної влади та їхніх заступників, зокрема для членів Кабміну;
  • керівництва міністерств та центральних органів виконавчої влади, Офісу Президента України, Апарату Верховної Ради України, РНБО, СБУ, Національного банку;
  • народних депутатів;
  • суддів Верховного Суду та Конституційного Суду України, прокурорів Офісу Генерального прокурора;
  • керівників державних підприємств та державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.

Для цих категорій правила залишаються незмінними, щоб забезпечити безперервну роботу держави.

Источник: Ракурс


