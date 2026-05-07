Наслідки російського обстрілу в Донецькій області

В Україні лише за період з 1 по 5 травня внаслідок російських атак загинули щонайменше 70 цивільних осіб, ще понад 500 отримали поранення.

Це вказано у повідомленні Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

Зазначається, що багато з цих атак відбулися, коли зброя великої потужності вразила міські райони у денний час, що і, ймовірно, призвело до значної кількості жертв.

Особливе занепокоєння викликають як масштаби жертв серед цивільних осіб, так і територія ураження лише за кілька днів, — зазначила голова ММПЛУ Даніель Белль.

Деякі з загиблих та поранених під час повторних ударів по об'єктах, які вже зазнали атак раніше, були працівниками екстрених служб та рятувальниками:

у Полтавській області двоє рятувальників загинули, а інші отримали поранення, коли другий удар був нанесений по газодобувному об'єкту, який раніше зазнав удару в ніч з 4 на 5 травня;

у Херсоні 3 травня медичний персонал потрапив під атаку безпілотника малої дальності, коли прибув для надання медичної допомоги людям, які постраждали від попереднього удару безпілотника.

Багато з загиблих і поранених цивільних осіб займалися звичайними повсякденними справами — їхали на роботу, працювали, робили покупки, гуляли або займалися ліквідацією наслідків попередніх ударів, — зазначила Белль.

В ООН наголошують, що, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, сторона, що здійснює атаку, зобов’язана вживати всіх можливих заходів для мінімізації жертв серед цивільних осіб, зокрема з огляду на час проведення атак та тип зброї, що застосовується.