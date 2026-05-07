Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Соборном районе города Днепра 7 мая взорвался автомобиль, фото: полиция Днепропетровщины

В Днепре взорвался автомобиль — двое раненых (ФОТО)

7 мая 2026, 13:40
999

У Соборному районі міста Дніпра сьогодні, 7 травня, близько 07.30 вибухнув припаркований автомобіль.

В результаті було поранено двох чоловіків. Про це повідомляють прес-служби поліції Дніпропетровщини та Дніпропетровської обласної прокуратури.

Обставини події з’ясовують.

Розпочато кримінальне провадження за фактом терористичного акту (ст. 258 Кримінального кодексу).

У Соборному районі міста Дніпра 7 травня вибухнув автомобіль, фото: поліція Дніпропетровщини

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров