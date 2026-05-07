Последствия удара российского беспилотника в Харьковской области, фото: ГСЧС

Беспилотник ударил по частному сектору в Харькове — девять пострадавших (ФОТО, ВИДЕО)

7 мая 2026, 14:05
У Харкові внаслідок атаки російського безпілотника по приватному сектору постраждали шестеро дорослих та троє дітей.

Пошкоджено 38 приватних будинків. Про це сьогодні, 7 травня, повідомив мер міста Ігор Терехов та прес-служба ДСНС.

На місці влучання в Новобаварському районі зайнялися автомобіль та металева споруда. Також зазнали пошкоджень сусідні домоволодіння, — розповіли у ДСНС. — Рятувальники оперативно ліквідували наслідки обстрілу.

Наслідки удару російського безпілотника на Харківщині, фото: ДСНС

