В Украине загорелись масштабные лесные пожары, фото: ГСЧС

Масштабні пожежі на території лісництв локалізували на Закарпатті та Рівненщині.

Про це сьогодні, 7 травня, повідомила прес-служба ДСНС.

Відкритого вогню не спостерігається, відбувається точкове тління окремих осередків, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що:

на території Верхньо-Воловецького лісництва вогонь пройшов площу близько 75 га. До гасіння залучені 217 людей та 30 одиниць техніки. Також на місцях працюють лісівники та волонтери Загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста;

на територіях Клесівського лісництва, Рівненського природного заповідника та СФК «Селянський ліс», вогонь пройшов площу близько 90 га. На місці працює 51 людина та 13 одиниць техніки.

Загрози населеним пунктам немає. Тривають роботи з ліквідації пожеж, — зазначили у відомстві.

Варто додати, що раніше Український гідрометцентр попередження про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у низці регіонів України впродовж 6−8 травня.