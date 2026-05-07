Масштабний пожар вспыхнул на пограничье Черниговщины в результате обстрелов РФ.

Масштабна лісова пожежа спалахнула на прикордонні Чернігівської області через військову агресію Росії.

Пожежа спалахнула 5 травня у лісових масивах, які можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами. Вогонь поширився на території Єлинського та Тихоновицького лісництв й охопив близько 2 тис. 400 га лісу. Повністю ліквідувати пожежу наразі неможливо, бо над районом постійно фіксують російські безпілотники. Це стосується п’ятикілометрової прикордонної зони. Про це державне підприємство «Ліси України» повідомило у Facebook.

Кинуті всі сили лісової охорони, щоб не допустити поширення вогню на території, до яких ми маємо доступ. Насамперед створюємо додаткові мінералізовані смуги. Трактори підприємства працюють під прикриттям РЕБ, адже ворог б'є по будь-якій техніці, — зазначили лісівники.

Також в ДП повідомили, що росіяни свідомо підпалюють українські ліси — підтвердженням цього є удари по спостережних щоглах підприємства. Таким чином окупанти намагається «осліпити» пожежні загони лісової охорони. Однак лісівники моніторять масиви за допомогою дронів.

Нагадаємо, в ДСНС повідомили, що на Закарпатті та Рівненщині вдалося локалізувати масштабні пожежі на території лісництв. Відкритого вогню не спостерігається, відбувається точкове тління окремих осередків.