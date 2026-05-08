Российские обстрелы повредили 10 домов в Павлограде. Фото:

https://racurs.ua/n213698-okkupanty-udarili-po-pavlogradu-tri-cheloveka-poluchili-raneniya.html

Ракурс

Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Дніпропетровщині.

Вночі, 8 травня, окупанти майже 30 разів атакували область безпілотниками, артилерією та авіабомбою. У Павлограді внаслідок обстрілів виникли пожежі — пошкоджені понад 10 приватних будинків та авто. Про це керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Telegram.

Наразі відомо про трьох поранених. У стані середньої тяжкості госпіталізували 55-річних чоловіка та жінку, а 43-річний чоловік перебуває на амбулаторному лікуванні.

Також ворог вдарив по Покровській і Дубовиківській громадах на Синельниківщині. Там горіли кілька приватних будинків та господарська споруда.

А в Нікопольському районі внаслідок російських обстрілів Нікополя, Марганецької, Червоногригорівської та Покровської громад пошкоджені інфраструктура та будівлі, що не експлуатуються.

Очільник області додав, що оборонці неба з повітряного командування «Схід» у різних районах Дніпропетровщини вночі знешкодили 11 ворожих безпілотників.

Нагадаємо, 7 травня російська авіація скинула керовану авіабомбу по селу Щасливе в Запорізькому районі. Внаслідок влучання було зруйноване приватне подвір’я, а будинок та будівлі, які розташовані поруч, зазнали пошкоджень. Постраждали 67-річний чоловік та жінки 72 та 73 років.