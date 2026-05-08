Російські обстріли пошкодили 10 будинків у Павлограді. Фото: ОВА
Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Дніпропетровщині.
Вночі, 8 травня, окупанти майже 30 разів атакували область безпілотниками, артилерією та авіабомбою. У Павлограді внаслідок обстрілів виникли пожежі — пошкоджені понад 10 приватних будинків та авто. Про це керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Telegram.
Наразі відомо про трьох поранених. У стані середньої тяжкості госпіталізували 55-річних чоловіка та жінку, а 43-річний чоловік перебуває на амбулаторному лікуванні.
Також ворог вдарив по Покровській і Дубовиківській громадах на Синельниківщині. Там горіли кілька приватних будинків та господарська споруда.
А в Нікопольському районі внаслідок російських обстрілів Нікополя, Марганецької, Червоногригорівської та Покровської громад пошкоджені інфраструктура та будівлі, що не експлуатуються.
Очільник області додав, що оборонці неба з повітряного командування «Схід» у різних районах Дніпропетровщини вночі знешкодили 11 ворожих безпілотників.
Нагадаємо, 7 травня російська авіація скинула керовану авіабомбу по селу Щасливе в Запорізькому районі. Внаслідок влучання було зруйноване приватне подвір’я, а будинок та будівлі, які розташовані поруч, зазнали пошкоджень. Постраждали 67-річний чоловік та жінки 72 та 73 років.