Зеленский издал указ о разрешении на проведение парада в Москве

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n213719-zelenskiy-izdal-ukaz-o-razreshenii-na-provedenie-parada-v-moskve.html

Ракурс

На сайті Офісу президента опубліковано президентський указ № 374/2026 «Про проведення параду в м. Москві», датований сьогоднішнім днем, 8 травня.

Враховуючи численні прохання, з гуманітарною метою, окресленою в перемовинах з Американською стороною 8 травня 2026 року, постановляю: Дозволити 9 травня 2026 року провести парад в м. Москві (Російська Федерація), — вказано в тексті указу.

На час параду (з 10 години ранку за Київським часом 9 травня 2026 року) територіальний квадрат Красної площі виключити з плану застосування українського озброєння, — зазначається у документі.

В указі також наведено координати квадрата Красної площі, який виключається з плану застосування озброєння на вказаний період.

Цей указ набирає чинності з дня його підписання.