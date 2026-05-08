Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Зеленский издал указ о разрешении на проведение парада в Москве

8 мая 2026, 22:20
На сайті Офісу президента опубліковано президентський указ № 374/2026 «Про проведення параду в м. Москві», датований сьогоднішнім днем, 8 травня.

Враховуючи численні прохання, з гуманітарною метою, окресленою в перемовинах з Американською стороною 8 травня 2026 року, постановляю: Дозволити 9 травня 2026 року провести парад в м. Москві (Російська Федерація), — вказано в тексті указу.

На час параду (з 10 години ранку за Київським часом 9 травня 2026 року) територіальний квадрат Красної площі виключити з плану застосування українського озброєння, — зазначається у документі.

В указі також наведено координати квадрата Красної площі, який виключається з плану застосування озброєння на вказаний період.

Цей указ набирає чинності з дня його підписання.

Источник: Ракурс


