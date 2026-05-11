Еще одного российского агента разоблачили в Одессе, фото: СБУ

В Одесі під час проведення контрдиверсійних заходів затримали ще одного коригувальника російських повітряних ударів по місту.

Серед основних завдань зловмисника був пошук координат місцевої ППО. Про це сьогодні, 11 травня, повідомив прес-центр СБУ.

За матеріалами справи:

коригувальником виявився місцевий майстер з ремонту комп’ютерної техніки, якого російські спецслужбісти завербували через ТікТок. До уваги рашистів він потрапив через власні прокремлівські погляди, про які писав у соцмережах;

встановлено, що для вербування чоловіка рашисти використали фейковий акаунт іноземної журналістки;

після агентурного інструктажу фігурант почав відстежувати бойові позиції зенітно-ракетних комплексів, радіолокаційних станцій та мобільних вогневих груп, які захищають Одесу. Для цього він на мопеді об’їжджав місцевість та фіксував на гугл-картах координати потенційних «цілей»;

зібрані відомості він накопичував на своєму смартфоні для подальшої передачі куратору з РФ через анонімний чат у популярному месенджері;

також задокументовано як фігурант координував свої дії з російським спецслужбістом за допомогою текстових і голосових повідомлень.

Під час обшуку в затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.