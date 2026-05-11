Ракурсhttps://racurs.ua/
Женщинам-чиновникам упростили выезд из Украины, фото: ГПСУ
Правительство упростило порядок выезда за границу для отдельных категорий женщин-чиновников — ГПСУhttps://racurs.ua/n213733-pravitelstvo-uprostilo-poryadok-vyezda-za-granicu-dlya-otdelnyh-kategoriy-jenschin-chinovnikov.htmlРакурс
Сьогодні, 11 травня, набула чинності постанова Кабінету міністрів № 587 від 6 травня, якою внесено зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України, котрі спрощують порядок виїзду за кордон для окремих категорій жінок-посадовиць.
Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.
Таким чином, працівниці органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств та інших визначених структур зможуть перетинати державний кордон без додаткових обмежень.
Водночас нормативні зміни не стосуються жінок, які обіймають ключові керівні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та державних підприємствах, — додали у ДПСУ.
Зазначається, що, згідно з вимогами постанови:
- органи державної влади, органи місцевого самоврядування та керівники суб'єктів господарювання зобов’язані у триденний строк подати до Адміністрації ДПСУ оновлені списки посадовиць, на яких поширюються обмеження щодо виїзду за кордон під час дії воєнного стану;
- надалі, у разі кадрових змін, оновлену інформацію необхідно подавати не пізніше наступного дня після ухвалення відповідного рішення.
Читайте также