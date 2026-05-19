ГПСУ запускает сервис «Личный кабинет», где граждане могут увидеть, есть ли у них ограничения на выезд

«Личный кабинет» запускает Госпогранслужба, фото: ГПСУ

https://racurs.ua/n213900-gpsu-zapuskaet-servis-lichnyy-kabinet-gde-grajdane-mogut-uvidet-est-li-u-nih-ogranicheniya.html

Ракурс

Держприкордонслужба запускає сервіс «Особистий кабінет».

Про це сьогодні, 19 травня, повідомила прес-служба відомства.

Відтепер громадяни зможуть самостійно та оперативно дізнаватися, чи є у них тимчасові обмеження на виїзд за кордон, — зазначили у ДПСУ.

У відомстві наголошують, що «Особистий кабінет» стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою (аліменти, штрафи, інші борги). Обмеження через воєнний стан перевіряються за окремими правилами і в кабінеті не відображаються.

Сервіс розташований за посиланням https://cabinet.dpsu.gov.ua/app/login.

Реєстрація у ньому здійснюється через електронний підпис id.gov.ua, «Дія.Підпис», BankID або КЕП.

Перевірка в реальному часі — система автоматично перевіряє дані в базах даних ДПСУ. Результат — миттєво з’являється статус: «Обмежень немає" або «Є тимчасове обмеження», — розповіли у ДПСУ.

Усі дані захищені відповідно до Закону «Про захист персональних даних».