ДПСУ запускає сервіс «Особистий кабінет», де громадяни можуть побачити, чи є в них обмеження на виїзд

«Особистий кабінет» запускає Держприкордонслужба
Держприкордонслужба запускає сервіс «Особистий кабінет».
Про це сьогодні, 19 травня, повідомила прес-служба відомства.
Відтепер громадяни зможуть самостійно та оперативно дізнаватися, чи є у них тимчасові обмеження на виїзд за кордон, — зазначили у ДПСУ.
У відомстві наголошують, що «Особистий кабінет» стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою (аліменти, штрафи, інші борги). Обмеження через воєнний стан перевіряються за окремими правилами і в кабінеті не відображаються.
Сервіс розташований за посиланням https://cabinet.dpsu.gov.ua/app/login.
Реєстрація у ньому здійснюється через електронний підпис id.gov.ua, «Дія.Підпис», BankID або КЕП.
Перевірка в реальному часі — система автоматично перевіряє дані в базах даних ДПСУ. Результат — миттєво з’являється статус: «Обмежень немає" або «Є тимчасове обмеження», — розповіли у ДПСУ.
Усі дані захищені відповідно до Закону «Про захист персональних даних».