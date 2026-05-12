Адвокат колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака Ігор Фомін прокоментував підозру для екс-посадовця.

За його словами, підозра екс-очільнику офісу Зеленського є начебто безпідставною. Адвокат заперечив причетність Єрмака до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Про це він 12 травня заявив в ефірі «Суспільного».

Не треба бути професійним юристом, щоб запитати себе: чиї кошти мав відмивати Єрмак в якомусь будівництві? Як на мене, ця вся ситуація є спровокованою оцим публічним тиском, — зазначив він.

Адвокат зізнався, що вручення підозри стало для нього неочікуваним. Захист Єрмака надалі надаватиме правову оцінку діям у цій справі.

Фомін також заперечив зв’язок Єрмака з так званими «плівками Міндіча».

Ну, плівки, ну, яке ми маємо відношення до будь-яких плівок. Ви там чули голос пана Єрмака десь, хоч раз?, — зазначила сторона захисту.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. У цій справі ввечері 11 травня повідомили про підозру одному з учасників злочинної групи — екс-керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку.

Дії колишнього топ-посадовця кваліфікували за ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинену в особливо великому розмірі або організованою групою) Кримінального кодексу України.

Сам Єрмак заявив, що надасть коментарі у справі про будівництво кооперативу «Династія» по завершенню слідчих дій. Також він наголосив, що має «тільки одне авто та одну квартиру».

Джерело: «Суспільне»