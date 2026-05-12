Рустем Умеров, фото: Минобороны Украины

Секретар РНБО Рустем Умєров має статус свідка у справі щодо корупції, в якій фігурує бізнесмен Тимур Міндіч.

Про це сьогодні, 12 травня, розповів директор НАБУ Семен Кривонос під час спільного брифінгу з керівником САП Олександром Клименком, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Кривонос зазначив, що Умєров допитувався детективами Національного антикорупційного бюро:

В даному випадку щодо пана секретаря РНБО слідчі дії здійснюватися детективами Національного антикорупційного бюро, — зазначив Кривонос.

Очільник САП Клименко своєю чергою зазначив:

Неправильно використовувати слово фігурує… Дії пана Умєрова перевірялися, він допитаний і на даний час має статус свідка в цьому кримінальному провадженні.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»