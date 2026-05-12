Рашисты ударили беспилотником по дому в Кривом Роге, фото: Владимир Зеленский

Російські загарбники сьогодні, 12 травня, завдали удару безпілотником по звичайному житловому будинку в Кривому Розі.

В результаті загинули двоє літніх людей. Їхня дев’ятимісячна онука в лікарні з тяжкими пораненнями. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський, опублікувавши відповідні фото.

Він наголосив, що цей російський удар був позбавлений будь-якого військового сенсу.

Росія після закінчення часткової триденної тиші продовжує вбивати та калічити українців, і тому тиск на неї не має жодним чином послаблюватися. Тільки сильний спільний тиск і зміцнення України, зокрема посилення нашої ППО, може змусити агресора до дипломатії заради надійного миру та припинення вбивств, — додав Зеленський.

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у своєму Telegram-каналі повідомив, що наразі вже відомо про чотирьох постраждалих внаслідок атаки на Кривий Ріг:

дев’ятиимісячну дівчинку госпіталізували. Вона в реанімації у важкому стані;

23-річна жінка у лікарні у стані середньої тяжкості;

Жінки віком 45 та 74 років лікуватимуться амбулаторно.

Загинули жінка віко 65 років та 43-річний чоловік.