В Кривом Роге «шахед» ударил по жилому дому — двое погибших, ранен ребенок

Российский «шахед» ударил по Кривому Рогу, фото: Roboflow Universe

https://racurs.ua/n213775-v-krivom-roge-shahed-udaril-po-jilomu-domu-dvoe-pogibshih-ranen-rebenok.html

Ракурс

У Кривому Розі сталося пряме влучання російського «шахеда» в житловий будинок.

Про це сьогодні, 12 травня, ввечері на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Внаслідок російського удару:

загинули 43-річний чоловік та 65-річна жінка;

дев’ятимісячній дівчинці відірвало ніжку — її на швидкій евакуювали до лікарні, надається вся необхідна допомога.

Пожежу вже загасили, здійснюється ліквідація наслідків у цьому будинку та сусідніх.

Крім того, росіяни завдали удару по Дубовиківській громаді у Синельниківському районі Дніпропетровщини. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

В результаті авіаудару: