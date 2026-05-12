У Кривому Розі «шахед» вдарив по житловому будинку — двоє загиблих, поранено дитину

Російський «шахед» вдарив по Кривому Рогу

У Кривому Розі сталося пряме влучання російського «шахеда» в житловий будинок.

Про це сьогодні, 12 травня, ввечері на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Внаслідок російського удару:

загинули 43-річний чоловік та 65-річна жінка;

дев’ятимісячній дівчинці відірвало ніжку — її на швидкій евакуювали до лікарні, надається вся необхідна допомога.

Пожежу вже загасили, здійснюється ліквідація наслідків у цьому будинку та сусідніх.

Крім того, росіяни завдали удару по Дубовиківській громаді у Синельниківському районі Дніпропетровщини. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

В результаті авіаудару: