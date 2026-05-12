У Кривому Розі «шахед» вдарив по житловому будинку — двоє загиблих, поранено дитину

Ракурсhttps://racurs.ua/
Російський «шахед» вдарив по Кривому Рогу, фото: Roboflow Universe
У Кривому Розі «шахед» вдарив по житловому будинку — двоє загиблих, поранено дитинуhttps://racurs.ua/ua/n213775-u-kryvomu-rozi-shahed-vdaryv-po-jytlovomu-budynku-dvoie-zagyblyh-poraneno-dytynu.htmlРакурс
У Кривому Розі сталося пряме влучання російського «шахеда» в житловий будинок.
Про це сьогодні, 12 травня, ввечері на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Внаслідок російського удару:
- загинули 43-річний чоловік та 65-річна жінка;
- дев’ятимісячній дівчинці відірвало ніжку — її на швидкій евакуювали до лікарні, надається вся необхідна допомога.
Пожежу вже загасили, здійснюється ліквідація наслідків у цьому будинку та сусідніх.
Крім того, росіяни завдали удару по Дубовиківській громаді у Синельниківському районі Дніпропетровщини. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
В результаті авіаудару:
- четверо людей загинули;
- поранено трьох людей — чоловіків віком 37, 48 та 51 рік. Всім надають необхідну допомогу.