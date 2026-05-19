Еще одного агента РФ разоблачили в Киеве, фото: Нацполиция

У Києві викрили іноземця, який на замовлення російських спецслужб підпалював автівки місцевих жителів, маскуючи їх під авто військових.

Про це сьогодні, 10 березня, повідомила прес-служба полії Києва.

Зловмисник встиг спалити два автомобілі у Дарницькому районі. Оперативники провели кропітку роботу та затримали палія, слідчі оголосили йому про підозру. За скоєне ділку загрожує до 10 років ув’язнення, — розповіли у поліції.

Затримали 25-річного іноземця в орендованій квартирі. У нього вилучили запальничку та інші речові докази.

Правоохоронці встановили, що:

зловмисник в’їхав на територію України на початку березня в пошуках роботи;

в одному з месенджерів із ним зв’язався представник ворожої спецслужби та запропонував за гроші скоювати підпали автомобілів військовослужбовців;

чоловік погодився на «пропозицію», втім, не став шукати саме військові автомобілі, а вирішив маскувати під них цивільні. Для цього він клеїв на вікна транспортних засобів символіку ЗСУ. Після цього вмикав камеру на телефоні та фільмував процес — виливав на лобове скло, капот та інші деталі автомобіля легкозаймисту речовину й підпалював її;

таким чином ділок знищив два автомобілі — Ssang Yong та Cherry, які були припарковані біля багатоповерхівок та належали місцевим мешканкам.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу — умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.