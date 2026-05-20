Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

На Південно-Слобожанському напрямку поблизу міста Вовчанська дрони РУБпАК «АПЕКС» бригади «Форпост» виявили та уразили стартові позиції окупантів — місця, звідки ворог запускає FPV-дрони та веде підготовку до атак.

Відповідне відео сьогодні, 20 травня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Завдяки аеророзвідці та точним ударам вдається зривати плани противника ще до початку штурмових дій, — наголошують у ДПСУ.

На відео також показані моменти завдання дронами ударів по техніці, укриття та живій силі ворога.