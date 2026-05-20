Корректировщиков ракетного удара по Николаеву 13 октября 2022 года приговорили к продолжительному заключению, фото: Офис генпрокурора

https://racurs.ua/n213942-mat-i-syn-korrektirovali-raketnyy-udar-po-nikolaevu-ih-prigovorili-k-15-godam-lisheniya-svobody.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на 13 жовтня 2022 року завдали масованого ракетного удару по Миколаєву. Одна з ракет влучила у п’ятиповерховий житловий будинок, зруйнувавши два верхніх поверхи будинку. Тоді загинули семеро людей, серед них 12-річний хлопчик.

Прокурори у суді довели, що ракетний удар навели 53-річна матір та її 30-річний син, які шпигували за місцями дислокації військовослужбовців ЗСУ. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що зловмисники збирали інформацію про ситуацію у місті, пересування військових, фіксували наслідки російських ракетних ударів РФ, а отримані дані передавали ворогу у Telegram.

В одному з повідомлень чоловік надіслав скріншот із координатами, міткою та коментарем про скупчення автомобілів з номерами іншого регіону. Російські військові вдарили за вказаними координатами по багатоквартирному будинку в Миколаєві. За наведення чоловік отримав 16 тисяч гривень, — розповіли в прокуратурі.

Восени 2022 року матір та сина затримали за місцем їхнього проживання.

Суд дослідив докази, надані стороною обвинувачення, та визнав обох винними у:

державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану;

виготовленні та поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України;

у пособництві у вчиненні порушень законів та звичаїв війни.