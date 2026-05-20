Російські загарбники в ніч на 13 жовтня 2022 року завдали масованого ракетного удару по Миколаєву. Одна з ракет влучила у п’ятиповерховий житловий будинок, зруйнувавши два верхніх поверхи будинку. Тоді загинули семеро людей, серед них 12-річний хлопчик.
Прокурори у суді довели, що ракетний удар навели 53-річна матір та її 30-річний син, які шпигували за місцями дислокації військовослужбовців ЗСУ. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Зазначається, що зловмисники збирали інформацію про ситуацію у місті, пересування військових, фіксували наслідки російських ракетних ударів РФ, а отримані дані передавали ворогу у Telegram.
В одному з повідомлень чоловік надіслав скріншот із координатами, міткою та коментарем про скупчення автомобілів з номерами іншого регіону. Російські військові вдарили за вказаними координатами по багатоквартирному будинку в Миколаєві. За наведення чоловік отримав 16 тисяч гривень, — розповіли в прокуратурі.
Восени 2022 року матір та сина затримали за місцем їхнього проживання.
Суд дослідив докази, надані стороною обвинувачення, та визнав обох винними у:
- державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану;
- виготовленні та поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України;
- у пособництві у вчиненні порушень законів та звичаїв війни.
Їм призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Свою вину держзрадники не визнали, — додали в прокуратурі.