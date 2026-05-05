Находящемуся в СИЗО народному депутату сообщили новое подозрение в госизмене, фото: ГБР

Чинному народному депутату, який наразі перебуває у СІЗО, повідомили про нову підозру у держзраді.

Про це сьогодні, 5 травня, повідомила прес-служба ДБР.

Слідство встановило, що нардеп, якого обвинувачують у державній зраді та який наразі перебуває під вартою, налагодив механізм та продовжував активну антидержавну інформаційну пропаганду навіть із СІЗО, — розповіли у ДБР. — За висновками лінгвістично-психологічної експертизи, його публікації у Telegram, Facebook та YouTube шкодять державній та інформаційній безпеці України.

Зазначається, що:

комунікацію нардеп здійснював під час зустрічей з адвокатами, коли користувався ноутбуками без доступу до Інтернету, які останні приносили нібито для роботи. На них він готував тексти, записував відео та зберігав матеріали, а також залишав інструкції що, де і як публікувати;

після виходу із СІЗО адвокати підключалися до мережі та передавали підготовлений контент людині, яка адмініструвала інформаційні ресурси фігуранта. За оперативними даними, це цивільна дружина депутата, яка нині перебуває в Барселоні. У 2021−22 роках вона та матір нардепа придбали у столиці Каталонії дві квартири загальною вартістю майже 400 тис. євро. Переважна більшість коштів надходила від громадянок РФ — матері та доньки, молодша з яких деякий час працювала в адміністрації президента РФ.

Попередня справа про держзраду народного депутата вже перебуває на розгляді суду. За версією слідства, фігурант був учасником мережі впливу, яку координував Андрій Деркач, який нині є сенатором рф і перебуває під санкціями США як агент російських спецслужб, — нагадали у ДБР.

За нововикритими фактами антиукраїнської діяльності фігуранту інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу). Санкція статті передбачає покарання аж до довічного ув’язнення.

Ім’я депутата у ДБР. Проте нардеп Олександр Дубінський у своєму Telegram-каналі вже повідомив, що у нього в СІЗО та в його адвокатів відбуваються обшуки.