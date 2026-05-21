В Украине планируют усилить сектор частной генерации электроэнергии, фото: Sartell Electrical Services

Производители распределенной генерации смогут заключать прямые договоры с потребителями — Шмыгаль

21 мая 2026, 11:51
Виробники електроенергії з об'єктів розподіленої генерації зможуть укладати прямі двосторонні договори зі споживачами без обов’язкового проведення електронних аукціонів з продажу.

Відповідне рішення ініційоване Міністерством енергетики та ухвалене урядом. Про це сьогодні, 12 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Це один із результатів діалогу Міненерго з представниками бізнесу у сфері газової генерації, — зазначив Шмигаль.

За словами, це важливий крок до поширення практики так званих РРА-контрактів — довгострокових договорів купівлі-продажу електроенергії між генеруючим підприємством та корпоративним споживачем:

  • РРА-контракти дають можливість розташувати генерацію поряд із підприємством, яке споживає електроенергію. Так гарантується безперервне електропостачання навіть в умовах безпекових ризиків;
  • бізнес отримає прогнозовану ціну на електрику та стабільність роботи при одночасному зменшенні навантаження на загальну енергосистему.

Завдяки заохоченню приватних інвестицій у сектор децентралізованої газової генерації швидше буде формуватися нова енергетична архітектура України з високим рівнем автономності регіонів, громад та підприємств, — додав міністр.

