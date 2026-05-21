Армия РФ сбросила авиабомбы на Дружковку. Фото: прокуратура

Армія Російської Федерації 21 травня атакувала Дружківку Донецької області.

У четвер, 21 травня, об 11.00 окупанти скинули на місто три авіабомби «ФАБ-250» з УМПК. Внаслідок влучань загинули троє чоловіків 33, 59 і 62 років. Ще четверо чоловіків отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Один із них наразі у важкому стані. Про це Донецька обласна прокуратура повідомила у Telegram.

А через годину загарбники направили FPV-дрон по легковому автомобілю «ВАЗ-2107», що рухався однією з вулиць міста. Росіяни вбили 52-річного місцевого мешканця. А у 51-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову і закриту черепно-мозкову травми та множинні осколкові поранення.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 21 травня російські війська обстріляли з артилерії житлові квартали Сум. Ворожі снаряди влучили за п’ятьма адресами у Ковпаківському районі міста. Внаслідок обстрілу постраждали шестеро містян. Трьох осіб госпіталізували, серед них 13-річний хлопчик.