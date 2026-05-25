Светлана Тихановская в Киеве, фото: https://t.me/tsikhanouskaya
Лидер белорусской оппозиции Тихановская прибыла в Киев с первым визитом (ФОТО, ВИДЕО)
До Києва сьогодні, 25 травня, вранці вперше з візитом прибула лідер білоруської опозиції в екзилі Світлана Тихановська.
Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі.
Української столиці Тихановська дісталася поїздом «Укрзалізниці».
Вона, зокрема, опублікувала відео, котре показує наслідки нещодавньої масованої російської атаки на Київ.
Також Тихановська разом із заступником голови створеного білоруською опозицією в екзилі Об'єднаного перехідного кабінету Павлом Латушком та керівником апарату Об'єднаного перехідного кабінету Валерієм Мацкевичем вшанували пам’ять Марії Зайцевої — білоруської політичної активістки та доброволиці, яка загинула під час відбиття російського вторгнення в Україну.
Перше, що я зробила після прибуття до Києва, — це відразу з поїзда відвідала могилу Марії Зайцевої. Вона символізує не лише наш опір диктатурі, а й українсько-білоруську солідарність, — наголосила Тихановська. — Для мене було дуже важливо розпочати цей візит із вшанування людини, яка віддала своє життя за свободу України та Білорусі.
Марії було лише 24 роки. Вона була дуже розумною, сміливою та принциповою людиною. Як і тисячі інших білорусів, у 2020 році вона вийшла на вулиці проти насильства та несправедливості в Білорусі. І коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, вона не залишилася осторонь. Вона приєдналася до білоруських добровольців і стала частиною спільної боротьби проти російського імперіалізму та диктатури, — додала вона.