Світлана Тихановська у Києві

До Києва сьогодні, 25 травня, вранці вперше з візитом прибула лідер білоруської опозиції в екзилі Світлана Тихановська.

Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі.

Української столиці Тихановська дісталася поїздом «Укрзалізниці».

Вона, зокрема, опублікувала відео, котре показує наслідки нещодавньої масованої російської атаки на Київ.

Також Тихановська разом із заступником голови створеного білоруською опозицією в екзилі Об'єднаного перехідного кабінету Павлом Латушком та керівником апарату Об'єднаного перехідного кабінету Валерієм Мацкевичем вшанували пам’ять Марії Зайцевої — білоруської політичної активістки та доброволиці, яка загинула під час відбиття російського вторгнення в Україну.

Перше, що я зробила після прибуття до Києва, — це відразу з поїзда відвідала могилу Марії Зайцевої. Вона символізує не лише наш опір диктатурі, а й українсько-білоруську солідарність, — наголосила Тихановська. — Для мене було дуже важливо розпочати цей візит із вшанування людини, яка віддала своє життя за свободу України та Білорусі.