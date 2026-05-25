Країна-агресор Росія вночі 24 травня випустила по Україні дві ракети «Орєшнік».

«Орєшнік», який влучив по Білій Церкві у Київській області, був вже другою ракетою цього типу. Перша ракета влучила по території окупованої Донеччини. Також не виключено, що росіяни могли вдарити по своїх же військах біля Авдіївки чи Ясинуватої. Про це пишуть моніторингові Telegram-канали.

Українська OSINT-спільнота «Кіберборошно» пише, що на відео, де видно зафіксоване розкриття бойових блоків першого «Орєшніка», можна побачити недобудований ТРЦ Rose Park в Донецьку.

Камера відеонагляду була спрямована на північ чи північний захід. Однак неможливо точно визначити, куди саме влучила російська ракета.

Натомість начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат поінформував, що наразі є офіційне підтвердження лише одного запуску ракети «Орєшнік» під час масованої російської атаки на минулих вихідних. Українське командування не володіє інформацією про влучання по позиціях російських військ на Донеччині.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня російські війська запустили по Україні 600 БпЛА різних типів і 90 ракет. Основним напрямком удару був Київ та Київська область. Українська протиповітряна оборона знешкодила 55 ракет і 549 безпілотників.

Також РФ тієї ночі поцілила балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік» по гаражному кооперативу в Білій Церкві.