Более дешевый аналог американского комплекса Patriot разрабатывают в Украине. Фото:

Дешевший аналог американського комплексу Patriot розробляють в Україні.

Оборонна компанія Fire Point разом із міжнародними партнерами працює над створенням нової системи ППО Freya. Це спільний проект з Європою. Залучені також Німеччина, Франція та Норвегія. Програму з боку України координує секретар РНБО Рустем Умєров. Про це 25 травня заявив співвласник компанія Fire Point Денис Штілерман на засіданні тимчасової парламентерської слідчої комісії.

За його словами, розробка дешевого «Петріота» передбачає створення системи протиповітряної оборони, здатної перехоплювати балістичні ракети. Наразі збивати балістику можуть лише сучасні комплекси, зокрема Patriot.

Якщо все буде добре, то до кінця року в нас будуть перші перехоплення, — наголосив Штілерман.

Зазначається, що розробка фінансується за рахунок компаній, що беруть участь у програмі. Крім Fire Point, до проекту залучена ще одна українська компанія, але її назви не розкривають.

Нагадаємо, Велика Британія виділила додаткові 100 млн фунтів стерлінгів для посилення протиповітряної оборони України. Ці гроші планували використати у стислі терміни для посилення спроможностей України протидіяти російським обстрілам.