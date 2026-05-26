Рада не поддержала введение НДС на посылки стоимостью до 150 евро

НДС на заграничные посылки стоимостью до 150 евро не вводят

Верховна Рада провалила голосування за правки до законопроекту № 12360, котрі б запровадили податок на додану вартість для посилок із-за кордону вартістю до 150 євро.

Про це сьогодні, 26 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Також не вистачило голосів на відправлення законопроекту на повторне друге голосування.

Законопроект 12360 (КРІ митниці) не змогли відправити на повторне друге навіть. Все — Уряд має вносити новий, — зазначив Железняк.

Опозиція хотіла провести нормальний закон. Але Слуги завалили прийняття його без правок про посилки, а коли ці правки збили, то був план туди повторно загнати правки по посилкам, але навіть на це їм не вистачило голосів, — додав він.

Нагадаємо, на початку квітня профільний комітет Ради підтримав законопроєкт № 15112−1 про скасування пільги у 150 євро на міжнародні посилки. Це був технічний законопроект, відповідні зміни у Податковий кодексу. Головні зміни у Митний кодекс мали вноситися через правки у законопроект № 12360.

Уряд сподівався збирати до 10 млрд грн додаткових надходжень у разі ухвалення цього законопроекту.