Українські пілоти та техніки вже розпочали підготовку до роботи зі шведськими винищувачами Gripen.

Про це міністр на своїй сторінці у соцмережі X повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Навчання українських пілотів і техніків уже триває і розшириться цієї осені, — зазначив він.

За словами міністра, Gripen можуть постачатися з озброєнням, таким як IRIS-T, AMRAAM і ракети великої дальності Meteor.

Йдеться про літаки, озброєння, навички та технічне забезпечення, — додав він.

Передачу Gripen Йонсон назвав «новим етапом у розвитку протиповітряної оборони України»:

Україна не просто отримує літаки. Україна будує сучасні повітряні сили, здатні воювати, виживати та адаптуватися в найскладніших умовах Європи.

Йонсон зазначив, що Gripen був створений для країни, «якій, можливо, доведеться воювати в меншості, під тиском та з розрізнених баз»:

Це робить його надзвичайно актуальним для України: висока боєготовність, швидка мобілізація, сучасна зброя та здатність діяти в умовах постійної загрози.

За словами Йонсона, Україна закуповує до 20 літаків Gripen E/F, а Швеція передасть ще 16 літаків Gripen C/D.

Україна має намір профінансувати придбання Gripen E/F за рахунок 2,5 млрд євро з позики ЄС. Довгострокова мета — 100−150 літаків Gripen, — розповів він.

Міністр додав, що це є частиною 22-го пакету військової допомоги Швеції Україні. З урахуванням цього пакету загальний обсяг військової допомоги Швеції від початку повномасштабного російського вторгнення вжн сягає приблизно 11,8 млрд євро.