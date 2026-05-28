Україна отримає винищувачі Gripen, фото: x.com/PlJonson
Українські пілоти та техніки вже розпочали підготовку до роботи зі шведськими винищувачами Gripen.
Про це міністр на своїй сторінці у соцмережі X повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.
Навчання українських пілотів і техніків уже триває і розшириться цієї осені, — зазначив він.
За словами міністра, Gripen можуть постачатися з озброєнням, таким як IRIS-T, AMRAAM і ракети великої дальності Meteor.
Йдеться про літаки, озброєння, навички та технічне забезпечення, — додав він.
Передачу Gripen Йонсон назвав «новим етапом у розвитку протиповітряної оборони України»:
Україна не просто отримує літаки. Україна будує сучасні повітряні сили, здатні воювати, виживати та адаптуватися в найскладніших умовах Європи.
Йонсон зазначив, що Gripen був створений для країни, «якій, можливо, доведеться воювати в меншості, під тиском та з розрізнених баз»:
Це робить його надзвичайно актуальним для України: висока боєготовність, швидка мобілізація, сучасна зброя та здатність діяти в умовах постійної загрози.
За словами Йонсона, Україна закуповує до 20 літаків Gripen E/F, а Швеція передасть ще 16 літаків Gripen C/D.
Україна має намір профінансувати придбання Gripen E/F за рахунок 2,5 млрд євро з позики ЄС. Довгострокова мета — 100−150 літаків Gripen, — розповів він.
Міністр додав, що це є частиною 22-го пакету військової допомоги Швеції Україні. З урахуванням цього пакету загальний обсяг військової допомоги Швеції від початку повномасштабного російського вторгнення вжн сягає приблизно 11,8 млрд євро.
The Gripens are coming.
Russia tried to break Ukraine from the skies. Ukraine is now building air power with Swedish fighters: buying up to 20 Gripen E/F for its future air force, while Sweden will donate 16 Gripen C/D.
A new chapter for Ukraine’s air defence. (1/8) pic.twitter.com/HV3eeIZ6sV
— Pål Jonson (@PlJonson) May 28, 2026