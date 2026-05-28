Швеція передасть Україні модифіковані винищувачі Gripen. Фото:

https://racurs.ua/ua/n214083-shveciya-peredast-ukrayini-modyfikovani-vynyschuvachi-gripen-zmi.html

Ракурс

Україна отримає модифіковані винищувачі Gripen.

Швеція готується оголосити про передачу Україні кількох літаків Jas 39 C/D Gripen уже сьогодні, 28 травня. Прем'єр-міністр Ульф Крістерссон заявить про це під час візиту повітряну базу «Уппланд» в місті Уппсала. Про це повідомило видання Aftonbladet.

Зазначається, що також сьогодні шведська влада оголосить про переговори щодо майбутнього продажу Україні додаткових літаків, але вже сучаснішої моделі Gripen E. Їх Україна оплатить коштом кредитів Європейського Союзу.

Як відомо, винищувачі Gripen особливі тим, що можуть злітати та сідати навіть на ділянках звичайних шосе та коротких злітно-посадкових смугах. Окрім мобільності, Gripen вирізняється швидкістю обслуговування мінімальною кількістю персоналу. Для місій типу «повітря — повітря» повне дозаправлення та переозброєння займає менше ніж 10 хв., а для ударів по наземних цілях — менше ніж 20 хв.

Нагадаємо, у вересні минулого року президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали документ про наміри поставити Україні до 150 винищувачів JAS 39 Gripen E.

Джерело: Aftonbladet