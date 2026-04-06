Швеція передасть Україні системи ППО Tridon Mk2.

Україна отримає нову військову допомогу від Швеції.

Силам оборони передадуть сучасні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2, які повинні допомогти у боротьбі з «Шахедами» та іншими повітряними загрозами. Про це Міністерство оборони України 6 квітня повідомило у Telegram.

На закупівлю «Трідонів» Стокгольм витратить 400 млн євро, що складає майже третину суми нового пакета військової допомоги обсягом 1,2 млрд євро, який оголосили у лютому.

Tridon Mk2 — це мобільна система ППО середньої дальності, яка працює за будь-яких погодних умов, удень і вночі. А її перевагою є відносно низька вартість пострілу. Ця система озброєна автоматичною гарматою Bofors 40 Mk4 калібром 40-мм. Ця зброя атакує цілі на відстані до 12 км й може здійснювати до 300 пострілів на хвилину.

Система дозволяє зменшувати темп стрільби до 200 пострілів за хвилину, що економить боєприпаси і адаптує її до конкретних вогневих завдань, — поінформували в Міноборони.

Зазначається, що гармата використовує боєприпаси з програмованим підривом, які вибухають безпосередньо перед ціллю і створюють хмару уламків. Це суттєво підвищує ефективність боротьби з повітряними дронами й крилатими ракетами.

Нагадаємо, Литва передасть ЗСУ велику партію британських бронемашин CVR (T), ключовою особливістю яких є висока маневреність. Сили оборони вже експлуатують три бронемашини CVR (T): FV103 Spartan, FV104 Samaritan та FV107 Scimitar Mk2.