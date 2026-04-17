До України сьогодні, 17 квітня, із візитом прибув король Швеції Карл XVI Густав.

Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський.

Король Швеції Карл XVI Густав розпочав свій візит до України з ушанування разом зі мною наших полеглих воїнів. Дуже вдячні за цю повагу, — зазначив Зеленський. — Памʼять про кожного й кожну для нас дуже важлива. Про захисників і захисниць України, які боролися проти російської агресії. Вони билися не лише за нашу країну, а й за захист усієї Європи, щоб російське божевілля і вбивства не пішли далі.