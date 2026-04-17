Карл XVI Густав во Львове, фото: Андрей Садовый
Король Швеції прибыл во Львов (ФОТО, ВИДЕО)
До України сьогодні, 17 квітня, із візитом прибув король Швеції Карл XVI Густав.
Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський.
Король Швеції Карл XVI Густав розпочав свій візит до України з ушанування разом зі мною наших полеглих воїнів. Дуже вдячні за цю повагу, — зазначив Зеленський. — Памʼять про кожного й кожну для нас дуже важлива. Про захисників і захисниць України, які боролися проти російської агресії. Вони билися не лише за нашу країну, а й за захист усієї Європи, щоб російське божевілля і вбивства не пішли далі.
Про візит Зеленського та короля Швеції до Львова сьогодні повідомив на своїй сторінці мер міста Андрій Садовий.
Король Швеції Карл XVI Густав разом із Президентом України розпочали візит до Львова з вшанування пам’яті захисників України, — зазначив він.