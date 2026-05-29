Ракурс
Двое детей и взрослый взорвались на ВНП в Харьковской области, фото: «Топ Салют»

В Харьковской области дети подорвались на неизвестном устройстве

29 мая 2026, 12:34
На Харківщині троє людей, серед двоє підлітків, постраждали через вибух ВНП.

Про це сьогодні, 29 травня, повідомила прес-служба ДСНС.

Сталися такі випадки:

  • у місті Ізюм внаслідок вибуху російського БпЛА постраждав чоловік, 1995 року народження. За попередніми даними, вибух стався у нього в руках. Постраждалий перебуває в лікарні у важкому стані;
  • у селищі Савинці Ізюмського району стався вибух невідомого предмета у лісосмузі — постраждали двоє 16-річних підлітків — юнак та дівчина. Їх госпіталізували до медзакладу.

Обставини цих подій встановлюють правоохоронці.

Нагадуємо, якщо помітили підозрілий предмет: не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101 або 112, — наголошують у ДСНС.

Источник: Ракурс


