Двое детей и взрослый взорвались на ВНП в Харьковской области, фото: «Топ Салют»

На Харківщині троє людей, серед двоє підлітків, постраждали через вибух ВНП.

Про це сьогодні, 29 травня, повідомила прес-служба ДСНС.

Сталися такі випадки:

у місті Ізюм внаслідок вибуху російського БпЛА постраждав чоловік, 1995 року народження. За попередніми даними, вибух стався у нього в руках. Постраждалий перебуває в лікарні у важкому стані;

у селищі Савинці Ізюмського району стався вибух невідомого предмета у лісосмузі — постраждали двоє 16-річних підлітків — юнак та дівчина. Їх госпіталізували до медзакладу.

Обставини цих подій встановлюють правоохоронці.