На Харківщині троє людей, серед двоє підлітків, постраждали через вибух ВНП.
Про це сьогодні, 29 травня, повідомила прес-служба ДСНС.
Сталися такі випадки:
- у місті Ізюм внаслідок вибуху російського БпЛА постраждав чоловік, 1995 року народження. За попередніми даними, вибух стався у нього в руках. Постраждалий перебуває в лікарні у важкому стані;
- у селищі Савинці Ізюмського району стався вибух невідомого предмета у лісосмузі — постраждали двоє 16-річних підлітків — юнак та дівчина. Їх госпіталізували до медзакладу.
Обставини цих подій встановлюють правоохоронці.
Нагадуємо, якщо помітили підозрілий предмет: не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101 або 112, — наголошують у ДСНС.