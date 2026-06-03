Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n214212-rf-mojet-proizvodit-okolo-120-ballisticheskih-raket-ejemesyachno.html

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Росія має спроможність виробляти близько 120 балістичних ракет щомісяця.

Про це сьогодні, 3 червня, у зверненні до учасників засідання Ради Україна — НАТО в Києві заявив президент України Володимир Зеленський.

І це лише балістичні ракети. Росія також виробляє інші типи ракет. Це означає, що кожного місяця вони можуть здійснювати кілька масштабних масованих атак на додачу до постійного ракетного терору, який вони вже здійснюють, — наголосив Зеленський.

Очевидно, що це найбільша загроза, з якою ми зараз стикаємося, — додав він.

Зеленський нагадав, що Росія лише вчора, 2 червня, внаслідок однієї масованої атаки вбила 23 людини в Україні, серед них були діти. Окрім ракет, котрі є найнебезпечнішою загрозою рашисти також тоді застосували велику кількість дронів.