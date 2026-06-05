В Запорожье задержан российский агент, фото: СБУ

https://racurs.ua/n214264-zaderjannyy-agent-fsb-hotel-skrytsya-iz-sizo-s-pomoschu-rossiyskogo-bespilotnika-foto.html

Ракурс

У Запоріжжі викрили агента ФСБ, який коригував російські удари.

Після затримання він готував втечу з-під варти — хотів просити куратора навести російський БпЛА на СІЗО. Про це сьогодні, 5 червня, повідомив прес-центр СБУ,

За матеріалами справи:

фігурантом виявився завербований ворогом мобілізований. СБУ затримала його на коригуванні ворожого удару по одному з підрозділів Сил оборони;

російські спецслужбісти завербували агента, коли він самовільно залишив військову частину і почав шукати «легкі заробітки» у месенджерах. На нього вийшов співробітник ФСБ і пообіцяв йому «швидкі підробітки» в обмін на співпрацю;

після вербування агент почав збирати інформацію про один із пунктів тимчасового базування елітного підрозділу ЗСУ, по якому рашисти планували навести ударний безпілотник;

співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали зловмисника, коли він формував агентурний звіт для ФСБ РФ.

Уже перебуваючи під вартою, агент планував підготувати втечу з території СІЗО. За його задумом, рашисти мали скерувати за координатами затриманого ударний дрон, щоб пошкодити будівлю, в якій знаходиться камера їхнього поплічника. Після цього він сподівався втекти за територію режимного об'єкта, — розповіли у СБУ. — Контррозвідники СБУ викрили план втечі і запобігли його реалізації.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.