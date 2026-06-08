Российский дрон попал по спальному району Запорожья. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n214291-rossiyskiy-dron-atakoval-spalnyy-rayon-zaporojya-dvoe-pogibshih-i-15-ranenyh.html

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Армія РФ 8 червня атакував безпілотником спальний район Запоріжжя.

Наразі відомо про двох загиблих та 15 поранених. Серед постраждалих двоє дітей. Брати 11 та 13 років дістали травм, але їм вже надали медичну допомогу. Про обстріл голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

У мережі вже з’явилося відео влучання російського БпЛА. Поруч з місцем атаки знаходилися автобусна зупинка, магазини та торгівельні палатки.

https://racurs.ua/ua/n214289-rosiyany-obstrilyaly-dnipropetrovschynu-ta-zaporijjya-ie-zagybli-ta-poraneni.html?nocache

Нагадаємо, сьогодні російський дрон влучив у маршрутне таксі в Запоріжжі. Мікроавтобус був значно пошкоджений, а одна людина зазнала поранень.

А в Нікополі, що на Дніпропетровщині, внаслідок ворожих ударів були пошкоджені багатоповерхівка, відділення банку та магазини. Загинула 49-річна жінка, а ще четверо людей зазнали поранень.