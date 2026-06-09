Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российской военной техники, скриншот видео

Пушки, укрытия и автомобили рашистов уничтожили беспилотники за сутки на Курском и Северо-Слобожанском направлениях (ВИДЕО)

9 июн 2026, 16:14
999

На Курському та Північно-Слобожанському напрямках безпілотники бригади «Сталевий кордон» знищили за добу низку важливих цілей.

Відповідне відео сьогодні, 9 червня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Минулої доби пілотам вдалося знищили гармату, 3 укриття та вполювати 2 авто, — вказано в описі відео. — Ворог палає, а ми продовжуємо рухатись до перемоги!

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров