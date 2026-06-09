Уничтожение российской военной техники, скриншот видео

https://racurs.ua/n214314-pushki-ukrytiya-i-avtomobili-rashistov-unichtojili-bespilotniki-za-sutki-na-kurskom.html

Ракурс

На Курському та Північно-Слобожанському напрямках безпілотники бригади «Сталевий кордон» знищили за добу низку важливих цілей.

Відповідне відео сьогодні, 9 червня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.