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Уничтожение российской военной техники, скриншот видео
Пушки, укрытия и автомобили рашистов уничтожили беспилотники за сутки на Курском и Северо-Слобожанском направлениях (ВИДЕО)https://racurs.ua/n214314-pushki-ukrytiya-i-avtomobili-rashistov-unichtojili-bespilotniki-za-sutki-na-kurskom.htmlРакурс
На Курському та Північно-Слобожанському напрямках безпілотники бригади «Сталевий кордон» знищили за добу низку важливих цілей.
Відповідне відео сьогодні, 9 червня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Минулої доби пілотам вдалося знищили гармату, 3 укриття та вполювати 2 авто, — вказано в описі відео. — Ворог палає, а ми продовжуємо рухатись до перемоги!