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Знищення російської військової техніки, скріншот відео
Гармату, укриття та автомобілі рашистів знищили безпілотники за добу на Курському й Північно-Слобожанському напрямках (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n214314-garmatu-ukryttya-ta-avtomobili-rashystiv-znyschyly-bezpilotnyky-za-dobu-na-kurskomu.htmlРакурс
На Курському та Північно-Слобожанському напрямках безпілотники бригади «Сталевий кордон» знищили за добу низку важливих цілей.
Відповідне відео сьогодні, 9 червня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Минулої доби пілотам вдалося знищили гармату, 3 укриття та вполювати 2 авто, — вказано в описі відео. — Ворог палає, а ми продовжуємо рухатись до перемоги!