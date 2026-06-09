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Ракурс
Знищення російської військової техніки, скріншот відео

Гармату, укриття та автомобілі рашистів знищили безпілотники за добу на Курському й Північно-Слобожанському напрямках (ВІДЕО)

9 чер 2026, 16:14
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На Курському та Північно-Слобожанському напрямках безпілотники бригади «Сталевий кордон» знищили за добу низку важливих цілей.

Відповідне відео сьогодні, 9 червня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Минулої доби пілотам вдалося знищили гармату, 3 укриття та вполювати 2 авто, — вказано в описі відео. — Ворог палає, а ми продовжуємо рухатись до перемоги!

Джерело: Ракурс


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