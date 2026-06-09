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Последствия поражения склада боеприпасов в РФ, скриншот видео

Силы обороны поразили склад боеприпасов в Белгородской области и пункты управления рашистов — Генштаб

9 июн 2026, 16:59
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Сили оборони України вчора, 8 червня, та в ніч на сьогодні, 9 червня, уразили низку об'єктів російських окупаційних військ.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема:

  • у Бєлгородській області РФ уражено склад боєприпасів в районі Прохоровки;
  • уражено пункти управління противника в районах Микільського та Шевченка Першого на території Донецької області, а також Наумовки Бєлгородської області РФ та Іскри Курської області РФ;
  • завдано уражень пунктам управління безпілотними літальними апаратами окупантів в районах Шевченка Першого Донецької області, Залізничного Запорізької області та Олешок на Херсонщині;
  • у районі Федорівки на Донеччині уражено логістичний хаб ворога;
  • уражено склади матеріально-технічних засобів в районах Михайлівки на Луганщині та Гюнівки Запорізької області;
  • завдано ударів по зосередженнях особового складу противника в районах Курахового, Калинового, Шевченка та Ступочок Донецької області, Новогригорівки на Запоріжжі, а також Іскри Курської області РФ.

Крім того, в процесі уточнення підтверджено знищення 5 червня 2026 року восьми та пошкодження дев’яти резервуарів зберігання пального у районі порту «Маріуполь» на території Донецької області.

Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України, — наголошують у Генштабі.

Источник: Ракурс


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