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Последствия поражения склада боеприпасов в РФ, скриншот видео
Силы обороны поразили склад боеприпасов в Белгородской области и пункты управления рашистов — Генштабhttps://racurs.ua/n214316-sily-oborony-porazili-sklad-boepripasov-v-belgorodskoy-oblasti-i-punkty-upravleniya-rashistov.htmlРакурс
Сили оборони України вчора, 8 червня, та в ніч на сьогодні, 9 червня, уразили низку об'єктів російських окупаційних військ.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема:
- у Бєлгородській області РФ уражено склад боєприпасів в районі Прохоровки;
- уражено пункти управління противника в районах Микільського та Шевченка Першого на території Донецької області, а також Наумовки Бєлгородської області РФ та Іскри Курської області РФ;
- завдано уражень пунктам управління безпілотними літальними апаратами окупантів в районах Шевченка Першого Донецької області, Залізничного Запорізької області та Олешок на Херсонщині;
- у районі Федорівки на Донеччині уражено логістичний хаб ворога;
- уражено склади матеріально-технічних засобів в районах Михайлівки на Луганщині та Гюнівки Запорізької області;
- завдано ударів по зосередженнях особового складу противника в районах Курахового, Калинового, Шевченка та Ступочок Донецької області, Новогригорівки на Запоріжжі, а також Іскри Курської області РФ.
Крім того, в процесі уточнення підтверджено знищення 5 червня 2026 року восьми та пошкодження дев’яти резервуарів зберігання пального у районі порту «Маріуполь» на території Донецької області.
Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України, — наголошують у Генштабі.