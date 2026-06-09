Последствия поражения склада боеприпасов в РФ, скриншот видео

https://racurs.ua/n214316-sily-oborony-porazili-sklad-boepripasov-v-belgorodskoy-oblasti-i-punkty-upravleniya-rashistov.html

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Сили оборони України вчора, 8 червня, та в ніч на сьогодні, 9 червня, уразили низку об'єктів російських окупаційних військ.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема:

у Бєлгородській області РФ уражено склад боєприпасів в районі Прохоровки;

уражено пункти управління противника в районах Микільського та Шевченка Першого на території Донецької області, а також Наумовки Бєлгородської області РФ та Іскри Курської області РФ;

завдано уражень пунктам управління безпілотними літальними апаратами окупантів в районах Шевченка Першого Донецької області, Залізничного Запорізької області та Олешок на Херсонщині;

у районі Федорівки на Донеччині уражено логістичний хаб ворога;

уражено склади матеріально-технічних засобів в районах Михайлівки на Луганщині та Гюнівки Запорізької області;

завдано ударів по зосередженнях особового складу противника в районах Курахового, Калинового, Шевченка та Ступочок Донецької області, Новогригорівки на Запоріжжі, а також Іскри Курської області РФ.

Крім того, в процесі уточнення підтверджено знищення 5 червня 2026 року восьми та пошкодження дев’яти резервуарів зберігання пального у районі порту «Маріуполь» на території Донецької області.