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Рашисты за сутки потеряли 1 тыс. 190 человек, инфографика: Генштаб

Российские захватчики за сутки потеряли 1 тыс. 190 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)

10 июн 2026, 08:24
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 377 тис. 510 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 190 осіб. Про це сьогодні, 10 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 12 тис. 4 танки;
  • 24 тис. 717 бойових броньованих машин;
  • 43 тис. 713 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 857 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 414 одиниць засобів ППО;
  • 436 літаків;
  • 353 гелікоптери;
  • 1 тис. 619 наземних робототехнічних комплексів;
  • 340 тис. 531 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 4 тис. 733 крилаті ракети;
  • 33 кораблі/катери;
  • два підводні човни;
  • 105 тис. 172 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 267 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення.

Ворог вчора завдав 103 авіаудари, скинувши 317 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9 тис. 834 дрони-камікадзе та здійснив 3 тис. 146 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 43 — із РСЗВ.

Авіація Сил оборони за минулу добу уразила дві артилерійські системи, два пункти управління безпілотними літальними апаратами, чотири пункти управління, шість районів зосередження живої сили та один інший важливий об'єкт противника.

Источник: Ракурс


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