Рашисты за сутки потеряли 1 тыс. 190 человек, инфографика: Генштаб

https://racurs.ua/n214327-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-190-chelovek-genshtab-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 377 тис. 510 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 190 осіб. Про це сьогодні, 10 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 4 танки;

24 тис. 717 бойових броньованих машин;

43 тис. 713 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 857 одиниць РСЗВ;

1 тис. 414 одиниць засобів ППО;

436 літаків;

353 гелікоптери;

1 тис. 619 наземних робототехнічних комплексів;

340 тис. 531 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 733 крилаті ракети;

33 кораблі/катери;

два підводні човни;

105 тис. 172 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 267 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення.

Ворог вчора завдав 103 авіаудари, скинувши 317 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9 тис. 834 дрони-камікадзе та здійснив 3 тис. 146 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 43 — із РСЗВ.

Авіація Сил оборони за минулу добу уразила дві артилерійські системи, два пункти управління безпілотними літальними апаратами, чотири пункти управління, шість районів зосередження живої сили та один інший важливий об'єкт противника.